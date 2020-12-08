Утренние пробки в Петербурге 8 декабря достигли 5 баллов

Пробки на дорогах Петербурга сегодня утром оценили в пять баллов. Показатель вот-вот поднимется еще на балл.

Так, во вторник, 8 декабря, загруженность дорог города на 8:30 составляет пять баллов. К 9 часам утра ситуация может резко ухудшиться. К 10:00 пробки спадут до 4 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», красным отмечены участки на Пироговской набережной, Малоохтинском проспекте, Дворцовой набережной, набережной Обводного канала, Невском и Лиговском проспектах.

Движение также затруднено на Индустриальном проспекте, Каменноостровском проспекте, Воздухоплавательной улице, проспекте Народного Ополчения, Кубинской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня будет прохладная и солнечная погода, обойдется без осадков.