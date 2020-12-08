Водитель – за границей, пострадавшая – в больнице: что известно о ДТП с машиной генконсула Литвы в Петербурге

Следственный комитет России почти через три недели заявил, что намерен забрать себе дело об аварии с участием машины генерального консула Литвы. ДТП произошло в Петербурге, в результате пострадала женщина.

Как сообщили в ведомстве, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе петербургского ГСУ инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту ДТП.

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП», — заметили в ведомстве.

Авария, о которой идет речь, произошла в Петербурге утром 25 ноября на Кронверкском проспекте Петроградской стороны. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль со специальными номерами генерального консульства Литвы. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Вскоре появилась информация о том, что за рулем мог находиться советник-посланник консульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Между тем, в Сети распространилось видео с одной из камер наблюдения, на котором видно, как автомобиль Volvo сбивает женщину на пешеходном переходе.

По данным следственного комитета, правоохранители уже установили личность водителя, который находился за рулем автомобиля. Известно, что он покинул пределы Российской Федерации.

Как утверждают «Вести», пострадавшая петербурженка успела перенести уже несколько операций, а ее левая нога до сих пор обездвижена. Ее супруг, который находится дома с маленьким ребенком, заявляет, что семье не предлагали помощь и не принесли извинений.

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