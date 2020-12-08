Более 3 млн петербуржцев поставили прививки от гриппа

В случае появления заболевших в семье следует сразу начать принимать противовирусные препараты, которые назначил лечащий врач. Фото: gov.spb.ru

В случае появления заболевших в семье следует сразу начать принимать противовирусные препараты, которые назначил лечащий врач. Фото: gov.spb.ru

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ходе иммунизации населения Петербурга против гриппа.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. В настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Как сообщили на сайте ведомства, в городе привито от гриппа уже 3 030 675 человек, в том числе 482 449 детей. Охват прививками против гриппа составляет 56,3% населения города.

Петербуржцам напомнили, что для того, чтобы обезопасить себя от болезни, стоит тщательно мыть руки, избегать контактов с кашляющими людьми, придерживаться здорового образа жизни, пить больше жидкости, а также принимать витамин С.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививка от туберкулеза помогает при Covid-19. К такому выводу пришли ученые СПбГУ.