Бывшие полицейские отделались «условкой» за подброс наркотиков петербуржцам

В Петербурге Невский районный суд вынес приговор по делу трех оперуполномоченных, которым вменяли вымогательство и подброс пакетов с наркотиками задержанным.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе Петербурга, перед судом предстали бывшие правоохранители Сергей Володченко, Максим Гулемпиченко и Анатолий Лебединский. Суд назначил Володченко и Гулемпиченко одинаковые сроки: 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет и лишением права работать в правоохранительных органах на срок 2,5 года. Лебединскому дали 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

Преступление произошло в июле 2019 года на Искровском проспекте. Согласно материалам суда, полицейские во время досмотра гражданина подложили ему в карман пакет с белым порошком. Далее один из стражей порядка нашел пакет и сделал вид, что наркотики принадлежат мужчине. После этого гражданина задержали и начали угрожать, что применят к нему силу, если тот не пройдет с ними в служебный автомобиль. В машине полицейские начали требовать от задержанного 400 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. В итоге гражданин передал обвиняемым 396 тысяч рублей, которые соучастники разделили между собой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге бывший полицейский получил условный срок за избиение и взятки.