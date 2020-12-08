В Петербурге экс-полицейских осудили за за подлог и превышение полномочий

Калининский районный суд признал четверых бывших правоохранителей виновными в мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, приговор вынесен в отношении бывших оперуполномоченных Дмитрия Зарюто, Дмитрия Макарова, Виктора Неповиновинных и Дмитрия Соколова. Каждому дали от 3,5 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что вину они не признали.

Все произошло в октябре 2018 года. Полицейские остановили автомобиль «Мерседес С200», не имея при этом законных оснований. После они, в нарушение порядка, осмотрели машину и водителя Р. Ими были найдены сим-карты и банковские карты.

Соучастники предположили, что Р. занимается извлечением прибыли посредством осуществления банковских операций. В результате водителя вместе с пассажирами доставили в отдел, что также нарушает закон. Во время получения объяснений Соколов ударил Р. и, применив физическое насилие, заставил задержанного разблокировать телефон.

В телефоне они нашли информацию о назначенной встрече Р. с Ш., который также, по их мнению, должен был заниматься банковскими операциями. Полицейские решили организовать встречу, для чего был составлен поддельный протокол в отношении Р.

Во время встречи Ш. был задержан, а Р. отпущен. Далее подсудимые избили Ш., требуя 500 тыс. рублей за непривлечение к ответственности, которые он им отдал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшие полицейские отделались «условкой» за подброс наркотиков петербуржцам.