Газизов уходит с поста гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского «Спартака». Клуб объявил о его уходе во вторник, 8 декабря.

Причиной ухода функционера из «Спартака» стали расхождения с руководством во взглядах на развитие клуба, сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов. По его словам, Газизов не смог предложить свое видение на развитие, которые бы разделяли акционеры «Спартака». Речь идет как о спортивной части, так и менеджменте, передает «Спорт-Экспресс».

Обязанности генерального директора в настоящее время возложены на управляющего директора команды Евгения Мележикова. Газизов находился на посту гендиректора «Спартака» на протяжении пяти месяцев. До прихода в московский клуб он работал генеральным директором «Уфы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Газизов близок к решению расторгнуть контракт с московским клубом.