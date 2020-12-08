В России запретят импорт томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря

Азербайджанские томаты и яблоки под запретом с 10 декабря. Фото: Pixabay

Азербайджанские томаты и яблоки под запретом с 10 декабря. Фото: Pixabay

Россельхознадзор запрещает осуществлять поставки яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции. Действовать запрет начнет с 10 декабря.

Об этом российское ведомство заявило во вторник, 8 декабря, сообщает ТАСС. Отмечается, что Россельхознадзор неоднократно предупреждал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о данной проблеме.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», – говорится в сообщении ведомства.

Также Россельхознадзор предоставил данные нарушений в период с 22 октября по настоящее время. В итоге, ведомство выявило 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в томатах и яблоках из Азербайджана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России провалили программу импортозамещения продуктов.