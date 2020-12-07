В России провалили программу импортозамещения продуктов

В России не удалось заменить поставки импортных продуктов своим производством. Программа импортозамещения не показала желаемых результатов.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Начиная с 2014 года в России действует запрет на ввоз в страну ряда товаров из Евросоюза. Поэтому было принято решение заменить данные поставки своим производством, с помощью принятой в 2012 году программы импортозамещения. Мероприятие планировалось провести до 2020 года.

Таким образом, исследование НРА показало, что импорт молочной продукции удалось сократить на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% (вместо 30%). Также ввоз овощей снизился на 27% вместо 70%.

Что касается объёмов импорта мяса, то ситуация сложилась более оптимистичной. Ввоз сократился на 65%. По данным экспертов, в 2020 году Россия ввозила 600 тыс. тонн мяса, а в 2000-х 2,5-3 млн тонн. Кроме этого, выросло производство рыбы. В 219 году произведено 4,21 тонны лососевых. В 2013 данный показатель имел число 2,68 тонны.

Отмечается, что вместо Евросоюза теперь основным импортером является Белоруссия. Именно из соседней страны поставляется большинство молочной продукции и мяса. Также появились поставки из Чили, Фарерских Островов и Эквадора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России прогнозируют резкий рост цен на говядину.