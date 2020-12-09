В Петербурге появился путеводитель по заповедным территориям

Жители Северной столицы смогут посетить семь памятников природы и восемь заказников по экологическим маршрутам. В городе разработали специальные тропы для путешествий.

Об этом сообщили в Смольном во вторник, 8 декабря. Отмечается, что данное нововведение позволит жителям и гостям города познакомиться с природой Северной столицы, ведь в регионе есть 15 особо охраняемых природных объектов.

«На территории города есть леса, болота, озёра, реки, возвышенности и даже геологические обнажения. Самые ценные природные участки берутся под охрану. Главная задача особо охраняемых природных территорий — сохранение биологического и ландшафтного разнообразия», – говорится в сообщении администрации Петербурга.

Кроме этого, в Смольном отметили, что посещать экологические маршруты жители города и туристы смогут в любое время года.

«Приближается время новогодних праздников и зимних каникул. Из-за пандемии наложены ограничения на работу ресторанов, введен запрет на проведение массовых мероприятий, посещение зоопарка, музеев, театров, выставок и концертов. Специалисты рекомендуют проводить в этом году больше времени на свежем воздухе. И благодаря нашим заповедным территориям у нас есть отличная возможность всей семьей выбраться на природу», – добавил губернатор города Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном дали обещание сохранить Жемчужный пляж на юго-западе Петербурга.