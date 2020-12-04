Смольный дал обещание сохранить Жемчужный пляж на юго-западе Петербурга

Жемчужный пляж, расположенный в Красносельском районе Петербурга, останется нетронутым. Радостной новостью поделились активисты из Зеленой коалиции Петербурга.
Неравнодушные горожане написали на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в октябре они направили городскому губернатору коллективное обращение от муниципальных депутатов, в котором просили сохранить пляж в микрорайоне «Балтийская жемчужина» и отвести строящиеся дороги подальше от залива, вглубь застраиваемого квартала.
В Комитете по строительству сообщили, что комитетом по развитию транспортной инфраструктуры было решено изменить проект с целью сохранения городского пляжа. В скором времени альтернативу направят на рассмотрение в Смольный.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах появился колумбарий надежд: активисты критикуют чиновников за пустые обещания.