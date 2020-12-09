В Пулково 9 декабря нет отмененных рейсов

В Пулково 9 декабря нет отмененных рейсов
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Пулково сегодня нет отмененных и задержанных рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, все судна вылетят согласно расписанию.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту установили панно со стихами Александра Розенбаума. Место для арт-объекта было предоставлено на безвозмездной основе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Биолог заметил в центре Петербурга четырех сов
В Пулково 9 декабря нет отмененных рейсов
Познер: у многих россиян комплекс «зависти и неполноценности»
Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии»
В России назвали простой способ снижения шансов заражения Covid-19
В Петербурге появился путеводитель по заповедным территориям
Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19
Водитель каршеринга угодил в ДТП на Малоохтинском проспекте