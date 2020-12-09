Биолог заметил в центре Петербурга четырех сов

Сов заметили в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова. Фото: скриншот видео youtube

Сов заметили в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова. Фото: скриншот видео youtube

В центре Северной столицы заметили четырех сов. Им свойственны перелеты в конце осени в поисках более кормовых мест.

Об этом на YouTube.com рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Он запечатлел птиц в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова.

По словам Глазкова, эти птицы являются хищниками. Северная столица привлекает их возможностью полакомиться мышевидными грызунами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Елагином острове дружба совы и белочки закончилась смертью последней.