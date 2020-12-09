Утренние пробки в Петербурге вот-вот поднимутся до 5 баллов

Жители Северной столицы только выезжают на работу. Утренние пробки составляют 3 балла, но вот-вот поднимутся до 5.

Об этом стало известно в среду, 9 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 8 часам утра ситуация на дорогах оценивается в 3 балла. Через час загруженность на трассах города увеличится до 5 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте, Пироговской набережной, набережной Кутузова, Большеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Якорной улице и Новочеркасском проспекте.

Движение также затруднено на Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Воздухоплавательной улице и проспекте Стачек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня нет отмененных и задержанных рейсов. Все запланированные самолеты вылетят согласно расписанию.