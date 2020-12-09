В Петербурге 9 декабря будет солнечно и холодно

В Петербурге сегодня будет малооблачно и сухо. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Петербурге сегодня будет малооблачно и сухо. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В Северной столице стремительно холодает. Сегодня температура в городе опустится ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Так, в среду, 9 декабря, в Петербурге ожидается малооблачная и сухая погода. Синоптическую ситуацию будет формировать антициклон.

Столбики термометров в дневное время опустятся до минус 2-4 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В ночь на четверг в городе похолодает до -8 градусов, местами до -10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге вот-вот поднимутся до 5 баллов. Местные жители выезжают на работу.