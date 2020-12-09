Петербургский ЗакС рассмотрит пакет антикризисных мер поддержки бизнеса

Петербургский ЗакС рассмотрит пакет антикризисных мер поддержки бизнеса
Депутаты рассмотрят законопроект в первоочередном порядке. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Губернатор Александр Беглов внес в городской парламент проект закона о снижении налоговой нагрузки на отдельные виды предпринимательской деятельности.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Документ содержит меры стимулирования предприятий, использующих экологически чистый транспорт и предлагает расширить перечень видов деятельности, где используется патентная система налогообложения.

Как сообщили в пресс-службе петербургского парламента, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, данным законопроектом продолжается процесс законодательной антивирусной терапии города. И добавил, что городская экономика превысила весенние прогнозы.

«Именно за счет этого в ходе осенней корректировки бюджета мы смогли выделить дополнительные средства на наиболее важные направления», — заявил Макаров.

Речь идет о выделении средств на помощь жителям, строительство объектов социнфраструктуры, а также на здравоохранение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 декабря петербургские депутаты обсудят бюджет и питание для школьников.

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