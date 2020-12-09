Петербургские депутаты обсудят бюджет и питание для школьников

Петербургские депутаты обсудят бюджет и питание для школьников
ЗакСобрание Петербурга. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В Петербурге началось очередное заседание депутатов Законодательного Собрания.

Собрание стартовало в среду, 9 декабря, в 10:00. Как сообщили на сайте ЗакСа, сегодня парламентарии обсудят реновацию, питание для школьников и учащихся в учреждениях среднего профессионального образования, а также в третьем чтении рассмотрят корректировку бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа Петербурга обсудили проект системы управления общественным транспортом. Целью внедрения новой системы является переход на новый уровень управления и контроля городскими транспортными потоками.

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