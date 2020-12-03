Депутаты ЗакСа Петербурга обсудили проект системы управления общественным транспортом

Система является полностью отечественной разработкой и включает управление такими видами общественного транспорта, как автобус, троллейбус, трамвай, метро и водный транспорт. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Система является полностью отечественной разработкой и включает управление такими видами общественного транспорта, как автобус, троллейбус, трамвай, метро и водный транспорт. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 3 декабря, в Мариинском дворце представили проект Комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге (КИСУ ГПТТ).

Целью внедрения новой системы является переход на новый уровень управления и контроля городскими транспортными потоками. Для петербуржцев это будут полезные перемены, которые позволят сократить время поездки, получать более достоверную информацию о времени прибытия транспорта и оптимальных маршрутов, сделать более удобной оплату проезда и пользование общественным транспортом в целом. Получать информацию жители Северной столицы смогут через сайт, мобильное приложение, табло и инфостойки на остановках.

Городской бюджет благодаря внедрению этой системы сможет оптимизировать затраты на поддержание транспортной сети и повысить эффективность работы компаний-перевозчиков и диспетчеров. Кроме того, проект подразумевает создание единого реестра льготных категории й пассажиров. По словам председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова, эксперты высоко оценили проект КИСУ ГПТТ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нашумевший «закон о наливайках» одобрили во втором чтении.