В лесах под Петербургом расцвели ледяные цветы

Необычное явление обнаружили в лесу под городом. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Необычное явление обнаружили в лесу под городом. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В пригороде Северной столицы зацвели ледяные цветы. Так необычное природное явление описал биолог Павел Глазков.

На необычную находку петербургский блогер наткнулся в лесу под Петербургом. Фотографиями феномена он поделился в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Глазкова, вода при испарении из-под земли замерзала в причудливых формах — так и получилось «волшебство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог заметил в центре Петербурга четырех сов. Он запечатлел птиц в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова.