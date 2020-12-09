Жители площади Мужества выходят на защиту здания ВНИИБ от сноса

Уже несколько месяцев горожане не сдаются в борьбе за исторический памятник, который хотят застроить. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Уже несколько месяцев горожане не сдаются в борьбе за исторический памятник, который хотят застроить. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

В четверг, 10 декабря, в 13:00 жители площади Мужества передадут в Смольный свыше 150 рукописных обращений граждан в защиту здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности, которому угрожает снос.

Как отмечают в сообществе во «Вконтакте», посвященном этой проблеме, большинство петербуржцев направляют обращения с просьбой спасти историческую постройку через электронную приемную, однако многие пожилые люди, желающие высказаться в защиту ВНИИБ не умеют пользоваться компьютером в достаточной степени.

Чтобы защитить пенсионеров от риска заражения коронавирусом в условиях пандемии, активисты самостоятельно передадут все написанные от руки обращения разом. Кроме того, 8 депутатов Законодательного Собрания Петербурга также обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой о помощи.

Сложность ситуации заключается в том, что суд запретил сносить ВНИИБ до окончания разбирательств. Госстройнадзор, в свою очередь, настаивает на отмене запрета. Окончательно судьба исторического памятника решится после 15 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возведение новостройки на месте ВНИИБ, по мнению градозащитников, может стать разрушительным для станции метро «Площадь Мужества» и близлежащих домов.