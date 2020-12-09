Следствие установило мотив убийства вора в законе Япончика

Вячеслав Иваньков (Япончик) был убит в июне 2009 года. Фото: скриншот Youtube

Вячеслав Иваньков (Япончик) был убит в июне 2009 года. Фото: скриншот Youtube

Следственным органам удалось установить мотив убийства российского криминального авторитета Вячеслава Иванькова, который наиболее известен как «Япончик».

Мотив убийства Япончика озвучил заместитель главы Следственного комитета Ростислав Рассохов. Он заявил в беседе с «Коммерсантом», что Иваньков был убит вследствие личной неприязни к нему вора в законе Ильи Симонии (Махо), который был организатором убийства.

По словам правоохранителя, криминальные авторитеты начали враждовать еще в 1980-х, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

Рассохов отметил, что убийство не было раскрыто по горячим следам из-за несовершенства технологий. Установить подозреваемых удалось только после появления современных средств криминалистики и молекулярной генетики.

Напомним, Япончик был тяжело ранен снайпером в июне 2009 года, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» в Москве. Он скончался через несколько месяцев в больнице.

В феврале 2020-го под стражу был заключен Мурат Шадания, который, как считает следствие, следил за Иваньковым. В апреле был заочно арестован объявленный в розыск Илья Симония — предполагаемый организатор убийства. В мае под стражу отправили Джамбула Джанашию, который в день убийства был на месте преступления и, по версии правоохранителей, обеспечивал связь снайпера с организаторами.

В деле значится еще один соучастник убийства — Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.

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