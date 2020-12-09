Во Франции мужчина с керамическим ножом напал на полицейских

Во Франции мужчина с керамическим ножом напал на полицейских
Во Франции произошло нападение на полицейских. Фото: pixabay.com

Два муниципальных полицейских во Франции пострадали при нападении молодого человека, который был вооружен керамическим ножом.

Как сообщает издание Journal du dimanche, все произошло утром в среду, 9 декабря, в коммуне Боллен в департаменте Воклюз. Молодой человек 20-ти лет напал на сотрудников полиции. Он был вооружен как минимум одним кухонным ножом. Злоумышленник смог нанести им легкие ранения, одному из них он порезал шею.

Нападавшего обезвредили на месте происшествия при помощи электрошокера. Он взят под стражу. Издание отмечает, что имя злоумышленника числится в списке подозреваемых в радикализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Париже прошла акция протеста против нового законопроекта: задержаны 64 человека.

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