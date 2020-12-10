Поддерживающая Трампа адвокат проиграла иск по результатам выборов в Аризоне

Поддерживающая Трампа адвокат проиграла иск по результатам выборов в Аризоне
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Адвокат-сторонница Дональда Трампа Сидни Пауэлл проиграла иск по голосованию в Аризоне.

«Исковому заявлению отчаянно недостает релевантных и надежных доказательств», — говорится в постановлении суда.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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