В Петербурге ограничат движение транспорта из-за матча «Зенита» 12 декабря

В Северной столице состоится встреча «Зенита» с московским «Динамо» 12 декабря на «Газпром Арене». Из-за этого в городе будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 12 декабря движение автомобилей будет прекращено путем установки дорожных знаков по некоторым адресам.

Например, с 00:00 до 24:00 – «Движение запрещено» по ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту, Большому Петровскому мосту в направлении от ул. Савиной к Южной дороге, наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовскому пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.

Также обращаем внимание, что 12 декабря с 16.00 до 22.00 по Теннисной и Велосипедной аллеях будет введено двустороннее движение.

Кроме того, 12 декабря с 00:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову пер., Рюхиной ул. от Северной дороги до Крестовского пр., Морскому пр. от Динамовской ул. до Рюхиной ул., Крестовскому пр. от Спортивной ул. до Южной дороги, Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста, нечетная сторона ул. Савиной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%.