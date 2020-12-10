Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья.

Фигуристка снялась с этапа Кубка России после того, как заразилась коронавирусом. Она рассказала, как себя чувствует.

«Друзья, спасибо за беспокойство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя», — написала Елизавета у себя в Instagram.

Фигуристка должна была выступить на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоится 5-6 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, Елизавета Туктамышева получила положительный результат теста на коронавирус. Ей пришлось отправиться на самоизоляцию и отказаться от участия в соревнованиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам спортсменки, она хочет продемонстрировать свои нынешние программы, которые самой Туктамышевой очень нравятся. Она также отметила, что обыгрывать молодых фигуристок, которых выпускает Тутберидзе, сложно.