Водитель Nissan столкнулся с полицейской машиной на проспекте Стачек

ДТП с участием полицейской машины и иномарки случилось днем в четверг, 10 декабря. Автомобиль ВАЗ правоохранительных органов получил весомый ущерб передней части.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на проспекте Стачек возле дома №206. На данный момент точная причина столкновения легковушек неизвестна, но по фотографиям местных жителей можно увидеть, что автомобиль сотрудников полиции получил значительные вмятины, а иномарка Nissan находится где-то в стороне от трассы.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб для установления причины случившегося и устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что каршеринг и Hyundai вылетели на тротуар после столкновения на Шпалерной.