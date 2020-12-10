Вечером 10 декабря в Петербурге начнется празднование иудейской Хануки

Праздничные онлайн-мероприятия запланированы на каждый день Хануки. Петербуржцев ждут прямые трансляции зажигания ханукальных свечей, а также мастер-классы, розыгрыши призов, встреча и провода шаббата (субботы), концерты. Фото: pixabay

Праздничные онлайн-мероприятия запланированы на каждый день Хануки. Петербуржцев ждут прямые трансляции зажигания ханукальных свечей, а также мастер-классы, розыгрыши призов, встреча и провода шаббата (субботы), концерты. Фото: pixabay

Вечером 10 декабря иудеи всего мира будут праздновать Хануку — самый светлый, радостный и зрелищный праздник еврейского календаря.

В домах зажгутся особые праздничные свечи. Их будут зажигать все восемь дней Хануки, каждый день — на одну больше. Однако, зажигание первой свечи — особенно торжественный момент, который обычно проходит как отдельная многолюдная церемония.

К сожалению, в условиях пандемии COVID-19 такой формат не представляется возможным, поэтому зажигание свечи перенесли в онлайн-формат. Главный раввин Северной столицы Менахем-Мендл Певзнер поднимется на 6-метровую высоту Большой Хоральной синагоги, чтобы зажечь гигантский ханукальный светильник. После зрителей порадует праздничная программа. Посмотреть трансляцию мероприятия можно на официальном сайте еврейской общины Петербурга, а также в социальных сетях Хоральной синагоги в 19:30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники в Петербурге не будут закрывать кинотеатры.