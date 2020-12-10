Песков отреагировал на запрет ввоза овощей из Азербайджана и Армении

Песков отреагировал на запрет ввоза овощей из Азербайджана и Армении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Решение запретить ввоз в Россию овощей и фруктов из Азербайджана и Армении не согласовывалось с Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующие меры принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что Россельхознадзор не должен согласовывать свои действия с Кремлем, однако принимает решения при взаимодействии с правительством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор запрещает осуществлять поставки яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции. Действовать запрет начнет с 10 декабря. Отмечается, что ведомство неоднократно предупреждало Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о данной проблеме.

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