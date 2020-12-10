На Московском вокзале уличили в хищении косметики на 65 тысяч рублей вора-рецидивиста

На Московском вокзале уличили в хищении косметики на 65 тысяч рублей вора-рецидивиста
Момент совершения кражи попал на камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу дорогостоящей косметики из бутика на Московском вокзале.

Злоумышленник в вечернее время суток пробрался в закрытый магазин. Ему удалось это сделать, поскольку запасные ключи от замка хранились на стеллаже возле выхода и «гуттаперчевый» вор смог просунуть руки между дверьми, чтобы забрать их. После этого он обчистил кассовый аппарат и вынес множество бьюти-товаров. Причиненный ущерб оценивается в 65 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что мужчина надеялся перепродать похищенное и заработать на этом. Также выяснилось, что 32-летний житель Ленобласти уже четырежды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он арестован, рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гипермаркете на проспекте Энгельса задержали мужчину, который пытался вынести без оплаты две бутылки виски, угрожая продавцам газовым пистолетом.

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