На Московском вокзале уличили в хищении косметики на 65 тысяч рублей вора-рецидивиста

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу дорогостоящей косметики из бутика на Московском вокзале.

Злоумышленник в вечернее время суток пробрался в закрытый магазин. Ему удалось это сделать, поскольку запасные ключи от замка хранились на стеллаже возле выхода и «гуттаперчевый» вор смог просунуть руки между дверьми, чтобы забрать их. После этого он обчистил кассовый аппарат и вынес множество бьюти-товаров. Причиненный ущерб оценивается в 65 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что мужчина надеялся перепродать похищенное и заработать на этом. Также выяснилось, что 32-летний житель Ленобласти уже четырежды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас он арестован, рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гипермаркете на проспекте Энгельса задержали мужчину, который пытался вынести без оплаты две бутылки виски, угрожая продавцам газовым пистолетом.