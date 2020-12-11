В Пулково 11 декабря нет отмененных рейсов

В Пулково 11 декабря нет отмененных рейсов
Рейсы вылетят из Пулково по расписанию. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту сегодня обошлось без отмены рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 1032 попугая.

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