В Петербурге в пятницу будет холодно и мокро

В Петербурге в пятницу будет холодно и мокро
В городе ожидается умеренный снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице сегодня будет облачно, местами ожидается умеренный снег. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербурге.

В пятницу, 11 декабря, столбики термометров опустятся до 5-7 градусов мороза. Подует юго-восточный ветер. Его порывы составят 4-9 метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня пройдет умеренный мокрый снег. Также ожидаются морось и гололед.

Атмосферное давление в городе будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково 11 декабря нет отмененных рейсов. Все самолеты поднимутся в небо над Петербургом согласно расписанию.

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