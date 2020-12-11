Утренние пробки в Петербурге достигли 4 баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли 4 баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Пятничное утро в Северной столице началось с 3-балльных пробок. Жители города выехали на работу.

Так, сегодня, 11 декабря, к 8:30 загруженность на городских трассах составляет 3 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра ситуация ухудшится до 5 баллов. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Красным отмечены участки на улице Академика Лебедева, Пироговской набережной, шоссе Революции, Уральской улице, набережной Кутузова, Садовой улице, Гончарной улице, Невском и Лиговском проспектах и Малоохтинском проспекте.

Движение также затруднено на Дальневосточном проспекте, Витебском проспекте, проспекте Стачек, Московском проспекте и улице Шкапина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петерб сегодня будет облачно, местами ожидается умеренный снег.

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