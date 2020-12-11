В Отрадном в квартире нашли труп мужчины

В Кировскому районе Ленобласти сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Отрадном в квартире дома №18 по улице Гагарина обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Выяснилось, что погибшему было 59 лет. Его сыновья находились в квартире. Их доставили в полицию для опроса. Одному 34 года, а другому 32. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них составлены административные протоколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.