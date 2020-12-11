Петербуржцу предъявили обвинение за занятие мужеложством с подростком в машине

Петербуржцу предъявили обвинение за занятие мужеложством с подростком в машине
Мужчина развращал мальчика в припаркованном авто. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика.

Преступный инцидент произошел 15 ноября. По данным следствия, в автомобиле, припаркованном около одного из жилых домов, 36-летний мужчина «совершил мужеложство в отношении 13-летнего ученика 7-го класса, с которым ранее познакомился в интернете».

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.

Правоохранители также выясняют, не совершал ли мужчина других подобных преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что незнакомец домогается ее сына в соцсети. Извращенца поймали после сношения со школьником.

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