Петербуржцу предъявили обвинение за занятие мужеложством с подростком в машине

В Петербурге ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика.

Преступный инцидент произошел 15 ноября. По данным следствия, в автомобиле, припаркованном около одного из жилых домов, 36-летний мужчина «совершил мужеложство в отношении 13-летнего ученика 7-го класса, с которым ранее познакомился в интернете».

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.

Правоохранители также выясняют, не совершал ли мужчина других подобных преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обратилась в полицию и рассказала, что незнакомец домогается ее сына в соцсети. Извращенца поймали после сношения со школьником.