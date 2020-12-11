Стало известно, чем опасны бобры

Биолог и блогер Павел Глазков рассказал, что делать, если вы встретили бобра.

Биолог рассказал, что эти грызуны зимой не впадают в спячку. Бобры заранее запасаются едой и переживают зиму в своих норах. Но иногда они выходят наружу за еду, которая спрятана под водой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, грызуны могут проявлять агрессию. Если угрожает опасность, то на защиту своей территории может встать все семейство. Бобр даже может атаковать соперника и укусить.

«Бросок может достигать нескольких метров. Если вдруг вы видите бобра в лесу, не нужно идти с ним на контакт. Лучше посмотреть на расстоянии и отойти, чтобы не было неприятных последствий», — отметил биолог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что необычного гостя увидели и засняли на видео очевидцы на Смольнинской набережной. На кадрах записи, выложенной в социальную сеть Instagram, можно увидеть, что зверь перебежал дорогу от Смольного собора к реке, поднялся на поребрик и начал движение в сторону воды.