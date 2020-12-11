Рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь

Рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь
Рестораторы против ограничений. Фото: Pixabay

В новогоднюю ночь ресторанам и кафе в Петербурге не разрешат работать. Власти города не планирует снимать ограничения на работу заведений общепита, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александра Ситова.

Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, но тяжелой. На данный момент Смольный рассматривает любые возможные варианты для снятия ограничений. Однако решения будут принимать только с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ситов подчеркнул, что новогодней ночи снятие ограничений точно не коснется. По его словам, смягчить ограничения для заведений общепита могут после 25 декабря.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.

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Рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь
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