Рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь ресторанам и кафе в Петербурге не разрешат работать. Власти города не планирует снимать ограничения на работу заведений общепита, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александра Ситова.

Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, но тяжелой. На данный момент Смольный рассматривает любые возможные варианты для снятия ограничений. Однако решения будут принимать только с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ситов подчеркнул, что новогодней ночи снятие ограничений точно не коснется. По его словам, смягчить ограничения для заведений общепита могут после 25 декабря.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.