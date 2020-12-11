Двое погибли и трое пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти два человека погибли при попутном столкновении трех машин. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Все произошло примерно в 20:40 в пятницу, 11 декабря. Два легковых автомобиля и один грузовой столкнулись на федеральной трассе «Кола» в районе деревни Чаплино.

Сообщается, что при столкновении погибли два человека. Еще трое получили травмы, среди них был один ребенок. Их состояние уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия организовали реверсивное движение. Детали произошедшего установит следственная группа, которая уже прибыла на место трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятничный ледяной дождь в Петербурге привел к массовым ДТП и собрал пробки.