Умер актер Валентин Гафт

На 86 году жизни умер известный актер Валентин Гафт. Об этом стало известно в субботу, 12 декабря. Утром печальную новость сообщила супруга актера Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она. (цитата по ТАСС).

Валентин Гафт —советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель, народный артист РСФСР. С 1969 года играл в театре «Современник».

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта…», — написала пресс-служба театра в Facebook.

Причиной смерти стал инсульт, пишет «Интерфакс». Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря. Прощание состоится в театре «Современник». Многие деятели культуры уже выразили свои соболезнования родным и близким актера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер от коронавирусной инфекции в Латвии на 60-м году жизни. Как сообщает в пятницу, 11 декабря, портал Delfi со ссылкой на режиссера Виталия Манского, корейский специалист кино прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря Ким Ки Дук перестал выходить на связь и в ночь на 11 декабря скончался в больнице.