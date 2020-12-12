Врач рассказала о вредных новогодних блюдах

Стоит ограничить потребление майонеза, сыра и орехов.

Диетолог Ирина Бережная рассказала, какие блюда на новогоднем столе самые вредные. Об этом сообщает RT. Она отметила, что опасаться стоит майонеза, сыра и орехов. Таким образом, стоит ограничить потребление сложных салатов и блюд.

Врач отметила, что запеченная курица с сухофруктами будет хорошей альтернативой жареной птице. Можно сделать легкие травянистые салаты с минимум заправки. Запеченное мясо эксперт посоветовал подать 1 января. Важно, чтобы на столе были легкие закуски – так удастся не допустить переедания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораны и кафе в Петербурге не планируют открывать в новогоднюю ночь. Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.