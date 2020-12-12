«Зенит» сегодня сыграет с «Динамо»

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"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

«Зенит» сегодня сыграет с «Динамо» в 18-м туре Премьер-лиги.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» пройдет без зрителей за исключением мест в изолированных ложах. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, сообщает Telegram-канал сине-бело-голубых. На матч допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Матч пройдет на «Газпром-Арене» в субботу, 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени.

Встречу будет в прямом эфире транслировать телеканал «Матч Премьер».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 35 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице состоится встреча «Зенита» с московским «Динамо» 12 декабря на «Газпром Арене». Из-за этого в городе будет ограничено движение транспортных средств.

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