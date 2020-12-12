СКА обыграл рижское «Динамо» на выезде со счетом 4:1

Хоккейная команда из Петербурга справилась с рижским «Динамо» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счетом 4:1.

По данным пресс-службы команды СКА, в составе команды из Северной столицы отличились хоккеисты Игорь Ожиганов, Владимир Ткачев, Яков Тренин и Андрей Кузьменко. Отметим, что в составе гостей единственную шайбу забросил Мартиньш Дзиеркалс.

Как отметили в Twitter-аккаунте петербургского СКА, команда одержала уверенную победу.

«Реванш взят! Уверенно побеждаем в Риге и с отличным настроением встречаем перерыв на Евротур», – говорится в сообщении команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 12 декабря, петербургский «Зенит» сыграет с «Динамо» в рамках чемпионата России по футболу. Матч пройдет без зрителей, за исключением изолированных лож.