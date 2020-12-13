В Петербурге подтвердили 3768 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге подтвердили 3768 новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных только растет.

Об этом стало известно в воскресенье, 13 декабря. За минувшие сутки в Северной столице зарегистрировали 3768 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с инфекцией.

Всего за время пандемии в городе на Неве поставили 174 тыс. 486 диагнозов COVID-19 пациентам, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Общее число заболевших в стране достигло 2 млн 625 тыс. 848.

Кроме того, 13 декабря стало известно, что в настоящее время в Петербурге есть 69 тыс. 454 активных пациентов, болеющих ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V».

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