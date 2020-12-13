Эксперт назвал болезнь, которая может стать серьезной угрозой на фоне коронавируса

Он заявил, что россиянам стоит также переживать из-за птичьего гриппа.

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что серьезной угрозой во время пандемии коронавируса может стать птичий грипп. Об этом пишет URA.RU.

Он заявил, что речь идет о серьезном заболевании, поэтому нельзя допустить ее распространение. Единственное, что остается, это уничтожать болеющих птиц. Чепурнов добавил, что очень важно контролировать птичников, которые занимаются забоем.

Эксперт подчеркнул, что система здравоохранения и так перегружена в связи с увеличением количества зараженных коронавирусом, поэтому нельзя допустить рост заболеваемости птичьим гриппом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник.