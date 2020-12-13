Попова рассказала о «нулевом» пациенте с коронавирусом в России

Попова заявила, что найден человек, который распространил коронавирус. Фото: kremlin.ru

Попова заявила, что найден человек, который распространил коронавирус. Фото: kremlin.ru

Она отметила, что именно этот человек заразил других.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что установлен «нулевой» пациент с коронавирусом в России. Она отметила, что именно с него началось распространение инфекции в стране. Данными Попова поделилась в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Она отметила, что первый зараженный был зарегистрирован 1 марта, а уже 17 марта был сотый случай заболевания. Попова подчеркнула, что речь идет именно о заражении коронавирусом, которое привело к дальнейшей передачи инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что в России единицы повторно заражаются коронавирусом.