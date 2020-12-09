Попова заявила, что в России единицы повторно заражаются коронавирусом

Попова заявила, что в России единицы повторно заражаются коронавирусом
Повторно заразиться все-таки возможно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Несмотря на это, даже после болезни стоит соблюдать меры предосторожности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России мало кто повторно заражался коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что за такими случаями наблюдает специальная рабочая группа.

Массового распространения в стране нет, заверила Попова. Глава ведомства добавила, что такая же ситуация в других государствах – то есть повторно заразиться можно, но шанс невелик. Несмотря на это, врачи призывают продолжать соблюдать меры предосторожности и не рисковать своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора объяснил высокую смертность от COVID-19 в Петербурге. Статистика прошлых лет, утверждает Горелов, доказывает, что в Северной столице значительное количество долгожителей.

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