Сосед Заворотнюк заявил, что ей удалось «остановить болезнь»

Сосед Заворотнюк заявил, что ей удалось &#171;остановить болезнь&#187;
Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

Он уверяет, что артистка постепенно восстанавливается.

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров рассказал, как себя чувствует звезда. Его слова передает телеканал НТВ.

Он отметил, что часто общается с артисткой и в курсе всех последних новостей. Манучаров заявил, что семье Заворотнюк удалось «остановить болезнь». Сосед актрисы призвал говорить о ней как о живом человеке. Он верит, что совсем скоро Заворотнюк придет в себя.

Напоминаем, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Долгое время семья никак не комментировала эту информацию, но на данный момент она подтверждена.

11 ноября СМИ писали, что актрисе лучше и она даже выходит на прогулки. Журналисты также добавляли, что Заворотнюк изменилась внешне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк заявила, что актриса не снималась в передаче у Малахова.

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