Сосед Заворотнюк заявил, что ей удалось «остановить болезнь»

Он уверяет, что артистка постепенно восстанавливается.
Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров рассказал, как себя чувствует звезда. Его слова передает телеканал НТВ.
Он отметил, что часто общается с артисткой и в курсе всех последних новостей. Манучаров заявил, что семье Заворотнюк удалось «остановить болезнь». Сосед актрисы призвал говорить о ней как о живом человеке. Он верит, что совсем скоро Заворотнюк придет в себя.
Напоминаем, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Долгое время семья никак не комментировала эту информацию, но на данный момент она подтверждена.
11 ноября СМИ писали, что актрисе лучше и она даже выходит на прогулки. Журналисты также добавляли, что Заворотнюк изменилась внешне.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк заявила, что актриса не снималась в передаче у Малахова.