Жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына

Многие отметили, что ребенок очень похож и на маму, и на папу.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила фотографию с маленьким сыном Ваганом. Снимок был опубликован в Instgaram-аккаунте.

Это первый раз, когда Брухунова демонстрирует лицо мальчика. До этого супруги предпочитали держать внешность малыша в секрете. Подписчики обрадовались, когда увидели снимок и отметили, что Ваган очень похож на Петросяна.

«Мамин красавчик! Так похож на Вас! Похож и на папу, и на маму. Никого не обидел»,

— написали фолловеры.

Напоминаем, что некоторое время супруги не рассказывали, что у них родился ребенок. У пользователей есть подозрения, что Петросян и Брухунова прибегли к ЭКО, но юморист отрицает эти слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой.