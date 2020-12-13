Жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына

Многие отметили, что ребенок очень похож и на маму, и на папу.
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила фотографию с маленьким сыном Ваганом. Снимок был опубликован в Instgaram-аккаунте.
Это первый раз, когда Брухунова демонстрирует лицо мальчика. До этого супруги предпочитали держать внешность малыша в секрете. Подписчики обрадовались, когда увидели снимок и отметили, что Ваган очень похож на Петросяна.
«Мамин красавчик! Так похож на Вас! Похож и на папу, и на маму. Никого не обидел»,
— написали фолловеры.
Напоминаем, что некоторое время супруги не рассказывали, что у них родился ребенок. У пользователей есть подозрения, что Петросян и Брухунова прибегли к ЭКО, но юморист отрицает эти слухи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой.