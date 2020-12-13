Жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына

Жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына
Брухунова показала лицо малыша. Фото: скриншот Instagram

Многие отметили, что ребенок очень похож и на маму, и на папу.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила фотографию с маленьким сыном Ваганом. Снимок был опубликован в Instgaram-аккаунте.

Это первый раз, когда Брухунова демонстрирует лицо мальчика. До этого супруги предпочитали держать внешность малыша в секрете. Подписчики обрадовались, когда увидели снимок и отметили, что Ваган очень похож на Петросяна.

«Мамин красавчик! Так похож на Вас! Похож и на папу, и на маму. Никого не обидел»,

— написали фолловеры.

Напоминаем, что некоторое время супруги не рассказывали, что у них родился ребенок. У пользователей есть подозрения, что Петросян и Брухунова прибегли к ЭКО, но юморист отрицает эти слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян отреагировал на новость о беременности Брухуновой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евгений петросян ребенок татьяна брухунова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подруга Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном
Жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына
Сосед Заворотнюк заявил, что ей удалось «остановить болезнь»
В Ленобласти рыбак вышел на тонкий лед и ушел под воду
Собянин не собирается ограничивать встречи москвичей на новогодних праздниках
Стало известно о смерти народного артиста РФ Хорошевцева
На Московском в трамвайном парке тушат крупный пожар
Аршавин прокомментировал конфликт между «Сочи» и «Спартаком»