В Германии вводят жесткий карантин

В Германии вводят жесткий карантин
Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru

С 16 декабря в Германии вводится жесткий карантин в целях снижения заболеваемости коронавирусом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что меры, принятые ранее, оказались недостаточными.

С 16 декабря розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров. Карантин в Германии продолжится до 10 января следующего года.

По последним данным, в Германии с начала пандемии зафиксирован 1 338 481 случай заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 21 935, при этом выздоровело 976 802 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч.

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