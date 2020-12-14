В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 40 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 40 тысяч человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирусную инфекцию. За сутки горожане сдали 40 525 тестов.

Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря. Как сообщили в оперативном штабе, под наблюдением медиков находится 2 382 человека. Из них 53 сейчас в обсерваторе, 1 519 являются контактными, 810 остаются на самоизоляции.

За указанный период также было обработано 1 354 вызова, поступивших по номеру 122. Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ввели новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить не выходя из дома.

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