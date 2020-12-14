Из дома №31 на Подводника Кузьмина эвакуировали 50 человек из-за запаха газа

Утром 14 декабря в экстренные службы поступила информация о сильном запахе газа, который встревожил жильцов первой парадной дома №31 по улице Подводника Кузьмина в Кировском районе Петербурга.

Для установления источника запаха и ликвидации проблемы выехали специалисты службы газа. В целях безопасности из дома эвакуировали 50 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на источники в экстренных службах. По предварительным данным, запах газа доносится из канализации. Туда могли слить пропан, используемый во время ремонта натяжных потолков.

Исследовав место происшествия, специалисты пришли к выводу, что жителям дома можно вернуться в квартиры. Сейчас труба, по которой поступает газ, перекрыта для прочистки и продува газораспределительной системы.

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