Гололедица заставила водителей в Петербурге полетать на выходных

В Петербурге на выходных, 12 и 13 декабря, не все водители оказались готовы к гололедице. Как результат – многочисленные столкновения и вылетевшие на тротуары машины.

Предупреждения регионального управления МЧС России оказались ненапрасными – в выходные петербургские дороги покрыло коркой льда.

Так, в субботу, 12 декабря, в Петербурге произошла жесткая авария с участием каршеринга. Все случилось на пересечении Ярослава Гашека и Будапештской. Там каршеринг столкнулся с другим легковым автомобилем. После этого каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар, арендованный автомобиль также успел задеть светофор.

Другое ДТП с участием каршеринга произошло недалеко от Петербурга, в Сертолово. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина похитил каршеринг, а затем попал в ДТП и бросил автомобиль.

К слову, с управлением не справился и водитель на Дунайском проспекте. Он пытался уйти от погони, а в результате влетел в припаркованные автомобили.

Виновник аварии, по словам очевидцев, скрылся с места ДТП на Заневском проспекте. По предварительным данным, водитель был пьян. Он врезался в такси. Отмечалось, что в результате ДТП есть пострадавшие.

А вот ДТП на Белоостровском шоссе, которое произошло в ночь на 12 декабря, закончилось трагедией. Иномарка там врезалась в опору освещения. Водитель и его 27-летний пассажир погибли. Еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пятничный ледяной дождь, который обрушился на Петербург, привел к массовым ДТП и собрал девятибалльные пробки. Несколько аварий произошло на КАД и ЗСД.