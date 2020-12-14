Гололедица заставила водителей в Петербурге полетать на выходных

Гололедица заставила водителей в Петербурге полетать на выходных
Смертельное ДТП. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге на выходных, 12 и 13 декабря, не все водители оказались готовы к гололедице. Как результат – многочисленные столкновения и вылетевшие на тротуары машины.

Предупреждения регионального управления МЧС России оказались ненапрасными – в выходные петербургские дороги покрыло коркой льда.

Так, в субботу, 12 декабря, в Петербурге произошла жесткая авария с участием каршеринга. Все случилось на пересечении Ярослава Гашека и Будапештской. Там каршеринг столкнулся с другим легковым автомобилем. После этого каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар, арендованный автомобиль также успел задеть светофор.

В аварии в Купчино могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Другое ДТП с участием каршеринга произошло недалеко от Петербурга, в Сертолово. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина похитил каршеринг, а затем попал в ДТП и бросил автомобиль.

К слову, с управлением не справился и водитель на Дунайском проспекте. Он пытался уйти от погони, а в результате влетел в припаркованные автомобили.

Место происшествия на Дунайском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Виновник аварии, по словам очевидцев, скрылся с места ДТП на Заневском проспекте. По предварительным данным, водитель был пьян. Он врезался в такси. Отмечалось, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Смертельное ДТП. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

А вот ДТП на Белоостровском шоссе, которое произошло в ночь на 12 декабря, закончилось трагедией. Иномарка там врезалась в опору освещения. Водитель и его 27-летний пассажир погибли. Еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пятничный ледяной дождь, который обрушился на Петербург, привел к массовым ДТП и собрал девятибалльные пробки. Несколько аварий произошло на КАД и ЗСД.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололед гололедица дтп новости СПб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки коронавирус унес жизни 64 петербуржцев
За последние сутки еще 27,3 тысячи россиян подхватили коронавирус
Тащили окровавленное тело под покровом ночи: подробности дела о трупе из ...
Петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в ...
В Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком на ...
Вице-губернатор Петербурга Бельский выступит 16 декабря на «часе ...
Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус
Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, ...